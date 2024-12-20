MediaTek, yeni nesil Dimensity işlemcilerini 23 Aralık'ta tanıtacak

Haber Merkezi

Yarı iletken devi MediaTek, yeni Dimensity işlemcilerini tanıtmak için 23 Aralık'ta bir etkinlik düzenleyecek.

MediaTek, tanıtılacak işlemcilerin isimlerini henüz açıklamadı, ancak Dimensity 8400'ün de aralarında olması bekleniyor.

DİMENSİTY 8400'ÜN ÖZELLİKLERİ

Dimensity 8400 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Sızıntılara göre Dimensity 8400, 4nm üretim süreciyle geliştirilecek ve 1+3+4 çekirdek mimarisine sahip olacak.

Bu mimari, yüksek performans ve enerji verimliliği arasında denge sağlamayı hedefliyor.

Dimensity 8400'ün grafik işlemcisi ise Immortalis-G720 MC7 olacak. Bu grafik işlemci, oyun ve multimedya deneyiminde akıcı bir performans sunacak.

REDMİ TURBO 4'TE KULLANILABİLİR

Dimensity 8400'ü kullanan ilk telefonun Redmi Turbo 4 olması bekleniyor. Bu telefonun, 1.5K çözünürlüğe sahip düz bir OLED ekrana ve 90W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor.

PERFORMANS TESTLERİNDEN BAŞARILI SONUÇLAR

Dimensity 8400, AnTuTu benchmark testlerinde 1,8 milyonun üzerinde puan alarak selefi Dimensity 8300 Ultra'yı geride bıraktı.

Bu puanlar, Dimensity 8400'ün orta segmentte güçlü bir performans sunacağını gösteriyor.

MEDİATEK'İN HEDEFİ

MediaTek, Dimensity 8400 ile orta segment akıllı telefon pazarında rekabeti artırmayı hedefliyor.

İşlemcinin sunduğu yüksek performans ve enerji verimliliği, üreticiler ve kullanıcılar için cazip bir seçenek oluşturacak.