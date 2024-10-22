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AA & Ensonhaber

Türk savunma sanayisinin giderek yerlileşmesi, özellikle ditijat çağa ayak uyduran ürünlerin hızla yaygınlaşması ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve diğer kolluk kuvvetlerinin de desteklenmesini sağlıyor.

Bununla birlikte yerli firmalar, birçok etkinlikte ürünlerini tanıtarak dış pazara da açılıyor.



Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve 6 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle gerçekleşen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını açtı. Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortaklığıyla düzenlenen fuarda, savunma sanayiine yönelik pek çok yenilikçi ürünün tanıtımı yapıldı.

Savaş alanlarında otonom kullanım kabiliyetine sahip "TS-2 Araç"tan askeri veri tabanı yazılımlarına, yeni nesil klavyelerden hızlı şarj sistemlerine kadar birçok ileri teknoloji ürünü ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İNSANSIZ KARA ARACI "AZMAN" DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bu dikkat çeken ürünlerden biri de Hidroan tarafından geliştirilen "Yüksekliği Ayarlanabilen 6x6 Taktik Tekerlekli ve Hidrolik Tahrikli Modüler Kara Aracı Azman" oldu.

Zorlu arazi koşullarında görev yapabilme kabiliyetine sahip, yüksekliği ayarlanabilir 6x6 taktik tekerlekli ve hidrolik tahrik sistemiyle donatılmış hibrit modüler insansız kara aracı AZMAN, Mehmetçik'in sahadaki gücüne önemli bir katkı sağlayacak.