Meizu duyurdu: 5 yeni akıllı telefon ve 2 giyilebilir cihaz geliyor

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Teknoloji şirketi Meizu, 20 Mayıs'ta büyük bir lansman etkinliği düzenleyeceğini resmi X hesabı üzerinden duyurdu.

Şirket, bu etkinlikte beş yeni akıllı telefon ve StarV markası altında iki akıllı giyilebilir cihazı tanıtarak, sessiz bir dönemin ardından pazara güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor.

BEŞ YENİ AKILLI TELEFON MODELİ TANITILACAK

Meizu, daha önce Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) sergilediği bütçe dostu "mblu 22" ve "mblu 22 Pro" modellerini resmi olarak satışa sunacak.

Bu modellere ek olarak, daha önce duyurulan Meizu Note 22'nin yanı sıra yeni bir Meizu Note 22 5G versiyonu da dahil olmak üzere toplam beş yeni akıllı telefonun tanıtımı yapılacak.

MEIZU AKILLI GİYİLEBİLİR PAZARINA STARV MARKASIYLA GİRİYOR

Akıllı telefonların yanı sıra Meizu, StarV markası altında iki yeni akıllı giyilebilir cihazla da pazara giriş yapıyor: StarV View akıllı gözlükler ve StarV Ring 2 akıllı yüzük.

Akıllı gözlüklerin artırılmış gerçeklik veya akıllı bildirimler sunması beklenirken, akıllı yüzüğün ikinci versiyonunun fitness takibi veya hareket kontrolü gibi özellikler içereceği tahmin ediliyor.