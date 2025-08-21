Merakla beklenen Google Pixel 10 modelleri tanıtıldı: İşte fiyatlar

Google, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonları Pixel 10, 10 Pro ve 10 Pro XL modellerini düzenlediği etkinlikle resmen duyurdu.

Yeni seri, tasarımda büyük değişiklikler getirmese de işlemci, yapay zekâ ve kamera yeteneklerinde önemli iyileştirmeler sunuyor.

YENİ TENSOR G5 İŞLEMCİ VE YAPAY ZEKÂ ÖZELLİKLERİ

Serinin kalbinde, Samsung yerine ilk kez TSMC tarafından üretilen yeni Tensor G5 işlemci yer alıyor.

Bu işlemci, Magic Cue gibi bağlama göre akıllı öneriler sunan ve tümü cihaz içinde çalışan gelişmiş yapay zekâ özelliklerine güç veriyor.

QI2 KABLOSUZ ŞARJ VE DİĞER YENİLİKLER

Google Pixel 10 serisi, "Pixelsnap" adını verdiği manyetik sistemle birlikte uzun süredir beklenen Qi2 kablosuz şarj desteğine kavuştu.

Ayrıca ABD'de satılan modellerde artık fiziksel SIM kart yuvası bulunmayacak ve yalnızca eSIM desteği sunulacak.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni modeller bugünden itibaren ön siparişe açıldı ve 28 Ağustos'ta raflardaki yerini alacak.

Başlangıç fiyatları Pixel 10 için 799 dolar, Pixel 10 Pro için 999 dolar ve Pixel 10 Pro XL için 1.199 dolar olarak açıklandı.

GOOGLE PIXEL 10 TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6.3 inç, 1080x2424 piksel, 120Hz, 3000 nit, HDR, OLED

İşlemci: Google Tensor G5 (3nm)

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256GB

Arka kamera: 48MP f/1.7 (geniş) + 13MP (ultra geniş) + 10.8MP, f/3.1, 5x zum (telefoto)

Ön kamera: 10.5MP f/2.2

Batarya: 4970 mAh, 29W hızlı şarj, 15W’a kadar Qi2 kablosuz şarj

Yazılım: Android 16, 7 yıl Android güncellemesi

Boyut ve ağırlık: 152.8 x 72 x 8.6 mm, 204 gr

GOOGLE PIXEL 10 PRO TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6.3 inç, 1280x2856 piksel, 120Hz, 3300 nit, HDR, OLED

İşlemci: Google Tensor G5 (3nm)

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 50MP f/2.8 (geniş) + 48MP f/1.7 (ultra geniş) + 48MP, f/2.8, 5x zum (periskop telefoto)

Ön kamera: 42MP f/2.2

Batarya: 4870 mAh, 30W hızlı şarj, 15W’a kadar Qi2 kablosuz şarj

Yazılım: Android 16, 7 yıl Android güncellemesi

Boyut ve ağırlık: 152.8 x 72 x 8.5 mm, 207 gr

GOOGLE PIXEL 10 XL TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6.8 inç, 1344x2992 piksel, 120Hz, 3300 nit, HDR, OLED

İşlemci: Google Tensor G5 (3nm)

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 50MP f/2.8 (geniş) + 48MP f/1.7 (ultra geniş) + 48MP, f/2.8, 5x zum (periskop telefoto)

Ön kamera: 42MP f/2.2

Batarya: 5200 mAh, 45W hızlı şarj, 25W’a kadar Qi2 kablosuz şarj

Yazılım: Android 16, 7 yıl Android güncellemesi

Boyut ve ağırlık: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm, 232 gr