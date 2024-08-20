Merakla beklenen Samsung Galaxy S24 FE yakında geliyor: İşte özellikleri Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy S24 FE için artık geri sayım başladı. Telefonun eylül ayında resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Haber Merkezi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, amiral gemisi serisi Galaxy S24'ün FE modeli üzerinde çalışıyor.

Samsung Galaxy S24 FE, kısa süre önce Hindistan'da BIS (Hindistan Standartlar Bürosu) sertifikası aldı. Bu da telefonun çıkış tarihinin çok yaklaştığını gösteriyor.

Akıllı telefon SM-S721B/DS modeli numarası ile listelendi. Daha önce aynı model numarasına sahip Galaxy S24 FE, Samsung'un resmi web sitesindeki teknik destek sayfasında ortaya çıkmıştı.

Sızıntı kaynaklarına göre, merakla beklenen telefonun eylül ayında resmi olarak duyurulması bekleniyor.

GALAXY S24 FE NELER SUNACAK

Sızıntılara göre Samsung Galaxy S24 FE, bir önceki nesilde yer alan 6,4 inçlik ekranın yerine 6,7 inçlik bir ekranla gelecek.

Daha büyük ekranla birlikte telefonun boyutları da büyüyecek. Telefonun bataryası ise 4500mAh'den 4565mAh'ye çıkacak.

Exynos 2400e işlemcisinden güç alacak telefonun arka kısmında 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 8 MP telefoto kamera yer alacak.

Telefonun ön tarafında ise 10MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası karşımıza çıkacak.

SAMSUNG GALAXY S24 FE FİYATI

Galaxy S24 FE'nin fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok. Bir önceki model olan Galaxy S23 FE, şu anda ülkemizde 20 bin TL civarında satılıyor.

Galaxy S24 FE'nin eylül ayı başlarında Hindistan'da piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Akıllı telefonun, Avrupa başta olmak üzere diğer global pazarlarda ise ekim ayında çıkış yapması bekleniyor.