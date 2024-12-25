Mesajlaşma platformu Telegram, tarihinde ilk kez kar elde etti

Haber Merkezi

Gizlilik odaklı mesajlaşma platformu Telegram, tarihinde ilk kez kâr elde etmeyi başardı.

Bu gelişme, Telegram kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanmasının ardından yaşanan politika değişiklikleriyle ilişkilendiriliyor.

DUROV'UN TUTUKLANMASI

Telegram kurucusu Pavel Durov, Fransa'da platformda yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Durov, suçlamaları reddetmiş ve Telegram'ın kullanıcılarının eylemlerinden sorumlu tutulamayacağını savunmuştu.

TELEGRAM'DA DEĞİŞİKLİKLER

Durov'un tutuklanmasının ardından Telegram, bazı politika değişikliklerine gitti. Platform, artık kullanıcı verilerini yetkililerle paylaşmaya başladı ve reklamları kullanıma sundu.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ

Telegram, kullanıcılarına sağladığı anonimlik nedeniyle eleştiriliyordu. Platformda korsan içerik, şiddet görüntüleri ve yasadışı faaliyetlerin paylaşılması, tepkilere neden oluyordu.

Telegram, gelir elde etmek için reklamları ve abonelik sistemini kullanıma sundu. Bu değişiklikler, platformun kârlı hale gelmesini sağladı.

Telegram'ın gizlilik politikalarındaki değişiklikler ve reklamların kullanıma sunulması, bazı kullanıcıların tepkisine neden olabilir. Ancak, platformun ilk kez kâr elde etmesi, Telegram yöneticileri için önemli bir başarı olarak görülüyor.