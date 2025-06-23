Meta, 400 dolardan başlayan fiyatlarla yeni Oakley akıllı gözlüklerini tanıttı

Daha önce Facebook olarak bilinen teknoloji devi Meta, Ray-Ban'in ardından şimdi de Oakley ile iş birliği yaparak en son akıllı gözlüklerini tanıttı.

Yeni seri, Oakley'nin beş farklı çerçeve ve lens kombinasyonuyla geliyor ve hepsi ek bir ücret karşılığında reçeteli lenslerle uyumlu.

META AI ENTEGRASYONU

Yeni Oakley akıllı gözlükler, çerçeveye entegre edilmiş çift ön kamera, açık kulak hoparlörleri ve mikrofonlarla donatılmış. Bir akıllı telefonla eşleştirildiğinde, kullanıcılar bu gözlükler aracılığıyla müzik dinleyebiliyor, arama yapabiliyor veya Meta AI ile etkileşime geçebiliyor.

Entegre kameralar ve mikrofonlar, Meta AI'nın kullanıcının gördüğü şeyler hakkında gerçek zamanlı olarak soruları yanıtlamasına ve hatta hareket halindeyken dilleri çevirmesine olanak tanıyor. Bu, artırılmış gerçeklik ve yapay zekanın günlük hayata entegrasyonu için önemli bir adım.

GELİŞMİŞ KAMERA VE ARTIRILMIŞ PİL ÖMRÜ

Oakley Meta HSTN modeli, IPX4 suya dayanıklılık derecesine ve selefi Meta Ray-Ban'lere göre iki kat daha fazla pil ömrüne sahip.

Gözlükler, tek bir şarjla sekiz saate kadar dayanabiliyor ve şarj kutusuyla bu süre 48 saate kadar uzuyor.

Dahili kameralar da önemli bir iyileştirme ile artık 3K video çözünürlüğünde çekim yapabiliyor.

Sınırlı sayıda üretilen ve altın rengi detaylara sahip Oakley Meta HSTN modelinin ön siparişleri 11 Temmuz'da başlayacak.