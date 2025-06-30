Meta, ABD'deki yapay zeka veri merkezleri için 29 milyar dolar harcayacak

Facebook'un ana şirketi olan Meta Platforms, ABD'de yeni yapay zeka (AI) veri merkezleri inşa etmek için özel sermaye şirketlerinden tam 29 milyar dolar toplamayı planlıyor..

Financial Times'a göre Meta, bu amaçla Apollo Global Management ve KKR gibi özel kredi yatırımcılarıyla görüşmelere başladı.

29 MİLYAR DOLARLIK FON ARAYIŞI

Meta'nın fon toplama planı, 3 milyar dolar sermaye ve 26 milyar dolar borç toplamayı içeriyor. Bu devasa fon, yeni sunucu kapasitesi oluşturmak ve özellikle üretken yapay zeka iş yüklerini desteklemek için kullanılacak.

Bu hamle, Meta'nın yapay zeka alanındaki agresif yatırım stratejisinin bir parçası. Şirket, yakın zamanda yapay zeka eğitim şirketi Scale AI'a da 14,8 milyar dolarlık büyük bir yatırım yapmıştı.

Bu fon arayışı, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in Ocak ayında açıkladığı daha büyük bir planın parçası.

Zuckerberg, şirketin yapay zeka altyapısını güçlendirmek için bu yıl 65 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

Bu büyük yatırım, Meta'nın yapay zeka teknolojisi alanında hakimiyet yarışında rakipleri OpenAI ve Google'a karşı konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.