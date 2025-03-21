Meta AI sohbet robotu Avrupa'da kullanıma sunuldu

Haber Merkezi

Meta, yapay zeka sohbet robotu Meta AI özelliğini Avrupa genelinde kullanıma sundu. Bu lansman, başlangıçta planlanandan yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti.

Lansman, düzenleyici sorunlar nedeniyle ertelenmişti. Bu haftadan itibaren Meta AI, 41 Avrupa ülkesi ile 21 denizaşırı bölgede WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger uygulamaları üzerinden kullanılabilecek.

Ancak, şimdilik yetenekleri yalnızca metin tabanlı sohbet özellikleriyle sınırlı olacak.

LANSMAN GECİKMESİNİN ARDINDA DÜZENLEYİCİ SORUNLAR YATIYOR

Meta AI, ilk olarak 2023 yılında ABD'de kullanıma sunulmuştu. Ancak, Avrupa'daki lansman planları, İrlanda'nın gizlilik gözlemcisi tarafından engellendi.

Gözlemci, Facebook ve Instagram kullanıcılarının paylaştığı içeriklerin Meta AI'nın eğitiminde kullanılmasını erteletti.

Ayrıca, Meta, düzenleyici sorunlar nedeniyle Avrupa Birliği'nde çok modlu Llama AI modelinin dağıtımını da ertelemek zorunda kaldı.

META AI AVRUPA'DA ŞİMDİLİK METİN TABANLI SOHBET ÖZELLİKLERİYLE SINIRLI

Meta AI, Avrupa'daki kullanıcılar için şimdilik bir sohbet robotu işlevi görecek. Kullanıcılar, web bilgilerini kullanarak fikir üretebilecek, geziler planlayabilecek veya belirli sorulara yanıt bulabilecek.

Ayrıca, Instagram akışlarında belirli türde içerikleri keşfetmelerine de yardımcı olacak. Ancak, araç, resim oluşturma/düzenleme veya fotoğraflarla ilgili soruları yanıtlama gibi gelişmiş görevleri desteklemeyecek.