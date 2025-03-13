Meta, Fransa'da yapay zeka telif hakkı davasıyla karşı karşıya

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Meta, Fransa'da yapay zeka alanında yeni bir telif hakkı davasıyla gündemde.

Bu dava, yapay zeka modellerini eğitmek için telif hakkıyla korunan eserlerin kullanımı tartışmasını alevlendiriyor.

Reuters'ın haberine göre, Fransa'daki bu önemli dava, Paris mahkemesinde Ulusal Yayıncılık Birliği (SNE), Ulusal Yazarlar ve Besteciler Birliği (SNAC) ve Edebiyatçılar Derneği (SGDL) tarafından açıldı.

META, YAPAY ZEKASINI YASA DIŞI EĞİTMEKLE SUÇLANIYOR

Bu örgütler, Meta'yı korunan içerikleri üzerinde yapay zeka modellerini yasa dışı bir şekilde eğitmekle suçluyor.

Bu davanın, Fransa'da bir yapay zeka devine karşı açılan ilk dava olduğu düşünülüyor. Meta, benzer bir şekilde, Llama gibi büyük dil modellerini eğitmek için lisanssız korumalı materyali kullanmakla suçlanarak ABD'de de benzer bir dava ile karşı karşıya.

Reuters, çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında yayıncılık derneklerinin yaptığı yorumları aktarırken, SNAC genel delegesi Maia Bensimon'un Meta'nın "anıtsal yağma"dan suçlu olduğunu iddia ettiğini bildirdi.

Bu dava, yapay zeka gelişiminde telif hakkı ihlali sorununu bir kez daha gündeme taşıyor.