Meta, iPad'ler için yeni Instagram uygulamasını yayınlandı

Milyonlarca kullanıcının on yılı aşkın süredir beklediği gelişme nihayet gerçek oldu ve Instagram, iPad için özel bir uygulama yayınladı.

Ancak bu yeni uygulama, iPhone versiyonunun büyütülmüş bir hali değil; Meta'nın video odaklı yeni stratejisini yansıtan bilinçli bir tasarıma sahip.

UYGULAMA DOĞRUDAN REELS SEKMESİNE AÇILIYOR

Yeni Instagram iPad uygulaması, standart fotoğraf ve video akışı yerine doğrudan Reels sekmesine açılıyor.

Bu "video öncelikli" yaklaşım, platformda harcanan zamanın yüzde 50'sini oluşturan Reels'I daha büyük ekranda öne çıkararak TikTok ile rekabet etmeyi amaçlıyor.

DİĞER ÖZELLİKLERE ERİŞİM

Kullanıcılar, normal akışa, Hikayeler'e ve direkt mesajlara (DM) ayrı sekmeler üzerinden erişmeye devam edebilecek.

Uygulama bugünden itibaren tüm iPad kullanıcıları için indirilebilir durumda.