Meta, kullanıcı verilerini kötüye kullandığı için bir ceza daha aldı

Haber Merkezi

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler platformların sahibi Meta, bir kez daha kullanıcı verilerini kötüye kullanmaktan ceza aldı. Güney Kore, Meta'ya 21,62 milyar won (15,67 milyon dolar) para cezası verdi.

KULLANICI VERİLERİ YASA DIŞI ŞEKİLDE TOPLANDI

Güney Kore Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonu, Meta'nın yaklaşık 980.000 Güney Koreli Facebook kullanıcısının verilerini izinleri olmadan topladığını ve reklam verenlerle paylaştığını tespit etti.

Toplanan veriler arasında din, siyasi görüşler ve cinsel yönelim gibi hassas bilgiler de yer alıyor.

META, KULLANICILARINI KATEGORİLERİNE AYIRDI

Meta'nın, kullanıcıları hassas özelliklerine göre kategorilere ayırdığı da ortaya çıktı. Kuzey Koreli firariler, belirli dinleri takip edenler veya LGBTQ+ gruplarının üyeleri gibi gruplar, Meta tarafından oluşturulan kategoriler arasında yer alıyor.

VERİ İHLALLERİ YENİ DEĞİL

Meta'nın veri ihlalleri nedeniyle para cezası alması yeni bir durum değil. Şirket, daha önce de Avrupa'da GDPR kurallarını ihlal ettiği için 101,5 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Geçen yıl ise AB veri gizliliği yasalarını ihlal ettiği için rekor bir ceza olan 1,3 milyar dolar ödemek zorunda kalmıştı.

Meta'nın dünya çapında aldığı para cezaları giderek artıyor. Avustralya da Meta'ya yanlış bilgileri ele alma şekli nedeniyle büyük bir para cezası vermeyi planlıyor.

ABD merkezli şirketin, kişisel verileri nasıl ele aldığını yeniden düşünmesi ve kullanıcıların izni olmadan verilerini kullanmaktan vazgeçmesi gerekiyor.