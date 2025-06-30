Meta, OpenAI çalışanlarını bünyesine katmaya başladı

Yapay zeka (AI) alanındaki yetenek savaşları hız kesmeden devam ediyor. The Information'ın bildirdiğine göre Meta, en büyük rakibi olan OpenAI'dan dört yapay zeka araştırmacısını daha işe aldı.

YAPAY ZEKA EKİBİNE DÖRT YENİ İSİM

Yeni işe alınanların Shengjia Zhao, Shuchao Bi, Jiahui Yu ve Hongyu Ren olduğu belirtildi.

Bu transferler, Meta'nın yakın zamanda OpenAI şirketinin Zürih ofisinden dört başka araştırmacıyı daha işe almasının hemen ardından geldi.

Bu agresif işe alım stratejisinin, Meta'nın nisan ayında piyasaya sürdüğü Llama 4 yapay zeka modellerinin, CEO Mark Zuckerberg'in beklentilerini tam olarak karşılamamasının bir sonucu olduğu düşünülüyor.

Meta, yapay zeka ekibini güçlendirerek rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.

ŞİRKETLER ARASINDAKİ "TRANSFER SAVAŞI"

Bu işe alım kampanyası, iki teknoloji devi arasında bir süredir devam eden gerilimi de yansıtıyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, daha önce yaptığı bir açıklamada, Meta'nın en iyi çalışanlarını kapmak için "100 milyon dolarlık imza bonusu" gibi çılgın teklifler yaptığını iddia etmişti.

Bu son transferler, iki şirket arasındaki Meta OpenAI rekabetinin önümüzdeki dönemde daha da kızışacağını gösteriyor.