Meta, Tesla'ya rakip olmak için kendi insansı robotunu geliştiriyor

Haber Merkezi

Teknoloji devi Meta, insansı robotlar geliştirmek için kolları sıvadı. Bloomberg'in haberine göre, Meta'nın Reality Labs bölümü bünyesinde kurulan yeni bir ekip, ev işlerini yapabilen insansı robotlar üzerinde çalışmaya başladı.

META'NIN ROBOTİK HEDEFİ

Meta'nın sadece kendi markası altında robot üretmekle kalmayıp, diğer şirketler tarafından üretilen robotlar için de yapay zeka, sensörler ve yazılımlar geliştirmeyi planladığı belirtiliyor.

Bu amaçla, Unitree Robotics ve Figure AI gibi robotik şirketleriyle görüşmeler yaptığı bildiriliyor.

META'NIN YAPAY ZEKA VE ROBOTİK VİZYONU

Meta'nın baş teknoloji sorumlusu Andrew Bosworth, Reality Labs ve yapay zeka alanındaki yatırımlarının robotik çalışmalarını destekleyeceğini ve bu alandaki çalışmaların Meta AI ve karma/artırılmış gerçeklik programlarına değer katacağını ifade etti.

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA ROBOTİK YARIŞI

Meta'nın insansı robotlar geliştirme kararı, teknoloji dünyasında artan bir trendin parçası. Tesla'nın Optimus robotu gibi, diğer teknoloji devleri de robotik alanında çalışmalarını hızlandırıyor.

Apple'ın Pixar tarzı bir masaüstü robotu üzerinde çalıştığı ve Nvidia'nın da robotik alanında büyük hedefleri olduğu biliniyor.

META'NIN ROBOTİK EKİBİ

Meta'nın yeni robotik ekibine, GM'in eski robotaksi projesi Cruise'un eski CEO'su Marc Whitten liderlik edecek.

Whitten, daha önce Microsoft, Sonos, Unity ve Amazon gibi şirketlerde de yöneticilik yapmış deneyimli bir isim.