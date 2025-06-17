Meta, yapay zeka firması Scale'e 14,3 milyar dolar yatırım yaptı

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Meta, yapay zeka (AI) alanındaki iddiasını ortaya koyan dev bir hamleyle, AI şirketi Scale'e 14,3 milyar dolar yatırım yaptığını duyurdu.

Bu stratejik ortaklık, aynı zamanda Scale AI'ın kurucusu ve CEO'su Alexandr Wang'ın da Meta'nın "süper zeka" geliştirecek ekibine katılmasıyla sonuçlandı.

HEDEF YÜKSEK KALİTELİ VERİLERE ULAŞMAK

Meta'nın Scale şirketine yaptığı bu büyük yatırım, yapay zeka modellerinin eğitimi için gerekli olan yüksek kaliteli verilerin sağlanması konusunda şirketin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Scale AI, yapay zeka için veri etiketleme ve hazırlama konusunda sektörün önde gelen firmalarından biri olarak biliniyor.

Bu yatırım, Meta'nın kendi yapay zeka modellerini daha da geliştirmesi ve yeteneklerini artırması için kritik bir kaynak sağlayacak. Anlaşma, Meta yapay zeka pazarındaki konumunu güçlendirecek stratejik bir adım olarak görülüyor.

CEO ALEXANDR WANG "SÜPER ZEKA" EKİBİNDE

Yatırımın en dikkat çekici parçası ise, Scale AI'ın kurucusu ve CEO'su olan dahi girişimci Alexandr Wang'ın Meta'ya transfer olması. Wang, Meta'nın geleceğin "süper zekasını" geliştirmek üzere kurduğu özel ekibe katılacak.

Bu transfer, Meta'nın sadece finansal olarak değil, aynı zamanda sektördeki en parlak beyinleri de bünyesine katarak yapay zeka yarışında liderliği hedeflediğini açıkça ortaya koyuyor.

Wang'ın deneyiminin, Meta'nın uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynaması bekleniyor.