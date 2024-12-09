Meta, yeni uyarı kaldırma sistemini tüm Facebook ve Instagram kullanıcılarına sunuyor

Haber Merkezi

Meta, içerik üreticilerinin politika ihlali uyarılarını kaldırmasına olanak tanıyan yeni bir sistemini Facebook ve Instagram'da kullanıma sunuyor.

Bu sistem, içerik üreticilerinin kuralları daha iyi anlamalarına ve gelecekteki ihlalleri önlemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

UYARI KALDIRMA SİSTEMİ NEDİR

Meta, birkaç ay önce içerik üreticilerinin eğitim programını tamamlayarak tek bir politika ihlali uyarısını kaldırmalarına olanak tanıyan bir özellik başlatmıştı.

Bu özellik, şimdi tüm Facebook ve Instagram kullanıcıları için kullanılabilir hale geliyor.

NASIL ÇALIŞIYOR

Bir kullanıcı ilk kez bir politikayı ihlal ettiğinde, "Karara İtiraz Et" veya "Uyarıyı Kaldır" seçenekleriyle bir bildirim alacak.

"Uyarıyı Kaldır" seçeneği, kullanıcıyı ihlal edilen politika hakkında kısa bir eğitim kursuna yönlendirecek. Kursu başarıyla tamamlayan kullanıcının uyarısı kaldırılacak.

HANGİ İHLALLER İÇİN GEÇERLİ

Uyarı kaldırma sistemi, Topluluk Standartları'nın en ciddi ihlalleri (cinsel istismar, tehlikeli uyuşturucu satışı, tehlikeli örgütleri övme gibi) dışında kalan ihlaller için geçerli.

Bu özellik, 12 aylık bir dönemde Facebook profilleri, Sayfalar ve Instagram profillerinde yalnızca bir kez kullanılabiliyor.

Yeni özellik, Facebook'ta tüm kullanıcılara açık. Instagram kullanıcıları ise önümüzdeki günlerde bu özelliği kullanabilecekler.