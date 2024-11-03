Meta'dan Google'a rakip: Kendi arama motorunu geliştiriyor

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Yapay zeka alanında rekabet kızışırken, Meta da boş durmuyor. Facebook ve Instagram'ın arkasındaki şirket, Google ve Microsoft'un Bing'ine olan bağımlılığını azaltmak ve kendi arama motorunu geliştirmek için harekete geçti.

YENİ ARAMA MOTORU YAPAY ZEKA DESTEKLİ OLACAK

The Information'ın haberine göre, Meta'nın geliştirdiği arama motoru, yapay zeka tabanlı olacak ve Meta AI aracılığıyla güncel olaylar hakkında sohbet tarzında yanıtlar sunacak.

Şirket, yapay zekasının haberlerle ilgili soruları daha doğru yanıtlayabilmesi için Reuters ile de iş birliği yapmış durumda.

META, 8 AYDIR WEB'İ DİZİNLEMEKLE MEŞGUL

Meta'nın yaklaşık 8 aydır web'i dizinlediği ve bu verileri Meta AI'ya entegre etmeyi planladığı belirtiliyor.

Şirket, bu yılın başlarında web tarama teknolojisine dair ipuçları vermiş ancak tam bir arama motoru geliştirdiğini doğrulamaktan kaçınmıştı.

BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Meta'nın bu hamlesi, özellikle Apple'ın Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) özelliğinin Meta'nın reklam gelirlerini olumsuz etkilemesinin ardından, diğer teknoloji devlerine olan bağımlılığını azaltma amacını taşıyor. ATT, Meta'nın reklam gelirlerinde 10 milyar doların üzerinde bir düşüşe neden olmuştu.

Meta, kendi arama motorunu geliştirerek Google ve Microsoft'a olan bağımlılığını azaltmayı ve bu şirketlerin web aramalarına erişimini kısıtlaması durumunda yaşanabilecek sorunları önlemeyi hedefliyor.

Meta AI, şu anda dünyanın birçok ülkesinde kullanılabiliyor ve hızla büyüyor. Mark Zuckerberg, ağustos ayında Meta AI'nın haftalık 185 milyondan fazla, aylık ise 400 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıklamıştı.