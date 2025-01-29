Meta'nın yapay zeka sohbet botu daha akıllı hale geliyor

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Meta, yapay zeka sohbet robotu Meta AI için önemli güncellemeler yayınladı. ABD ve Kanada'daki kullanıcılara sunulan bu güncellemeler, Meta AI modeline hafıza ve kişiselleştirme yetenekleri ekliyor.

WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram platformlarında kullanılabilen Meta AI, bu yeni özelliklerle daha akıllı ve kullanışlı hale geliyor.

GELİŞMİŞ HAFIZA

Meta AI, artık kullanıcılarla yaptığı birebir sohbetlerde paylaşılan bilgileri daha iyi hatırlayabiliyor. Hobiler, ilgi alanları ve tercihler gibi ayrıntıları hatırlayan Meta AI, kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş yanıtlar ve öneriler sunabiliyor.

Örneğin, vegan olduğunuzu belirttiğinizde Meta AI bu bilgiyi hatırlayacak ve size et içeren yemekler önermeyecektir.

KİŞİSELLEŞTİRME

Meta AI, kullanıcının konumu, Meta platformlarındaki aktiviteleri ve kaydedilmiş tercihleri gibi verileri analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliyor.

Örneğin, aile dostu hafta sonu aktiviteleri aradığınızda yakınınızdaki bir etkinliği veya çocuklarınızın ilgisini çekebilecek bir mekanı öneriyor.

Meta, kullanıcıların gizliliklerine önem verdiğini ve Meta AI'ın hafızasını istedikleri zaman silebileceklerini belirtiyor.

DAHA FAZLA PLATFORMA GELİYOR

WhatsApp ve Messenger'da başlayan Meta AI entegrasyonu, artık Instagram'da da kullanılabiliyor.

Meta, yapay zeka sohbet robotunu daha fazla platforma entegre ederek kullanıcıların günlük yaşamlarında daha fazla yer edinmesini hedefliyor.

Meta AI'ın hafıza ve kişiselleştirme özellikleri şu anda ABD ve Kanada'da kullanıma sunuldu. Başarılı olması durumunda diğer ülkelere de getirilmesi bekleniyor.