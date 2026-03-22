Metaverse çılgınlığı hüsranla bitti: Sanal arazi fiyatları yüzde 99 düştü

2021 ve 2022 yıllarındaki metaverse patlaması sırasında milyonlarca dolara satılan sanal araziler, günümüzde adeta eridi.

Dijital dünyadaki gayrimenkuller, en sert varlık çöküşlerinden birini yaşayarak dört ve beş haneli rakamlara geriledi.

MİLYON DOLARLIK ARAZİLER ERİDİ

CoinGecko tarafından yapılan araştırmalar, sanal arazi fiyatlarındaki korkunç tabloyu açıkça gözler önüne seriyor.

Ortalama metaverse arazi fiyatları 2024 yılının ortalarına kadar zirve noktalarından tam yüzde 72 oranında azaldı.

O dönemden bu yana düşüş ivmesi daha da kötüleşerek yatırımcıları büyük bir zararla baş başa bıraktı.

The Sandbox platformunda yüzde 95 ve Decentraland platformunda yüzde 89 oranında sert kayıplar yaşandı.

Otherdeed for Otherside projesi ise en düşük seviyelerinden bile yüzde 85 oranında geriledi. Tüm bu veriler sanal emlak piyasasındaki yıkımın boyutlarını net bir şekilde kanıtlıyor.

SNOOP DOGG KOMŞULUĞU BİLE KURTARMADI

Ünlü rapçi Snoop Dogg'un sanal malikanesinin hemen yanında yer alan dokuz parselden oluşan mülk büyük bir hüsran yarattı.

Başlangıçta 450 bin dolara alıcı bulan bu Snoopverse mülkünün değeri şu an yaklaşık 1.025 dolara indi.

Bu sert düşüş, söz konusu mülk özelinde yüzde 99,8 oranında devasa bir değer kaybı anlamına geliyor.

Dijital dünyada prestijli bir konumda bulunmak bile yatırımcıları bu ağır zararlardan koruyamadı.

DEV YATIRIMLARIN DEĞERİ SIFIRLANDI

Tokens.com şirketinin Metaverse Grubu tarafından 2,43 milyon dolara satın alınan Decentraland Moda Bölgesi arsası da benzer bir kaderi paylaştı.

Toplam 116 parselden oluşan bu devasa yatırımın güncel değeri, yaklaşık 8 bin 929 dolara düşerek yüzde 99,6 oranında eridi.

Republic Realm şirketine ait 576 parsellik 4,3 milyon dolarlık dev Sandbox mülkü de sadece 65 bin 583 dolar seviyelerine çakıldı. Sadece araziler değil, NFT ödünç verme piyasası da bu tarihi çöküşten büyük bir yara aldı.

DappRadar verilerine göre NFT ödünç verme piyasası da çok ciddi bir likidite krizi yaşıyor.

Ocak 2024 tarihindeki 1 milyar dolarlık hacim, 2025 ortalarında 50 milyon dolara gerileyerek yüzde 97 oranında daraldı.

META, METAVERSE PLANLARINI İPTAL ETTİ

Teknoloji devi Meta'nın Horizon Worlds platformunu 15 Haziran 2026 tarihine kadar Quest VR kulaklıklarından kaldıracağını açıklaması piyasadaki paniği artırdı.

Platformun sadece mobil cihazlara kaydırılacağı yönündeki duyuru, metaverse vizyonuna vurulan en büyük darbelerden biri oldu.

Şirketin metaverse çalışmalarını yürüten Reality Labs bölümü, 2024'teki 17,7 milyar dolarlık zararın ardından 2025 yılı için 19,2 milyar dolarlık devasa bir işletme zararı bildirdi.

Böylece birimin 2020 yılının sonlarından bu yana biriktirdiği toplam zarar yaklaşık 80 milyar dolara ulaştı.

YÖNETİMDEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR GELDİ

Yaşanan büyük krizin ve kullanıcılardan gelen tepkilerin ardından Meta CTO'su Andrew Bosworth, Instagram hesabı üzerinden karar değişikliğine gittiklerini açıkladı.

Bosworth, Horizon Worlds platformunun mevcut oyunlar için öngörülebilir gelecekte VR ortamında çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Ancak şirket bu yılın başlarında Reality Labs bölümündeki binden fazla çalışanının işine kalıcı olarak son verdi.

Kapatılan VR stüdyoları, teknoloji devinin artık metaverse vizyonu yerine yapay zeka ve giyilebilir cihazlara net bir şekilde odaklandığını gösteriyor.

PİYASA YENİDEN FİYATLANDIRMA SÜRECİNDE

Metaverse arazilerindeki bu devasa erime, piyasa analistleri tarafından toptan bir yeniden fiyatlandırma süreci olarak görülüyor.

Yatırımcılar bir dönem bu sanal parselleri ziyaretçi çeken ve markaları barındıran kalıcı dijital varlıklar olarak görüyordu.

Birçok kişi, sanal mülkleri birinci sınıf gayrimenkullerin dijital eşdeğerleri olarak hayal ediyordu.

Ancak günümüzde bu parsellerin büyük bir kısmı ihmal edilebilir ziyaretçi sayılarıyla tamamen atıl bir durumda bekliyor.

Sanal dünyadaki mülkler analistler tarafından artık dayanıklı bir yatırım aracı olarak kabul edilmiyor.

Piyasa uzmanları artık bu arazilerin büyük bir kısmını likit olmayan riskli opsiyonlar şeklinde tanımlıyor.

YATIRIMCILARIN BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKTI

CoinGecko verileri bazı Sandbox koleksiyonlarında kısa vadeli olarak yüzde 150'nin üzerinde bir toparlanma olduğunu gösteriyor.

Fakat bu kazanımlar oldukça düşük fiyat seviyelerinden başladığı için yatırımcıların zararını kapatmaya asla yetmiyor.

Patlama döneminde yüksek fiyattan alım yapan yatırımcılar, hala yüzde 98 ile yüzde 100 arasında değişen akılalmaz kayıplarla boğuşuyor.

Milyonları peşinden sürükleyen metaverse inancı, yatırımcıların büyük hayal kırıklıklarıyla giderek ortadan kayboluyor.