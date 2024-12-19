Meta'ya veri ihlali nedeniyle 263 milyon dolarlık ceza

Haber Merkezi

Facebook'un ana şirketi Meta, 2018 yılında yaşanan bir veri ihlali nedeniyle İrlanda'da yüklü bir para cezasına çarptırıldı.

Meta, ayrıca Avustralya'da da Cambridge Analytica skandalı nedeniyle 31,7 milyon dolar ödeyecek.

İRLANDA'DA 263 MİLYON DOLAR CEZA

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Meta'ya 2018 yılında yaşanan bir veri ihlali nedeniyle 263 milyon dolar para cezası verdi. Bu veri ihlalinde, yaklaşık 29 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri tehlikeye girmişti.

Meta, veri koruma tasarımındaki hatalar ve güvenlik önlemlerini yeterince uygulamaması nedeniyle eleştirildi. İhlalin şeffaf bir şekilde yönetilmemesi de Meta'ya yöneltilen eleştiriler arasında.

Avustralya'da ise Meta, Cambridge Analytica skandalıyla bağlantılı olarak 31,7 milyon dolar ödeyecek. Bu skandalda, milyonlarca Facebook kullanıcısının verileri izinsiz olarak toplanmış ve siyasi amaçlarla kullanılmıştı.

META'NIN SAVUNMASI

Meta, veri ihlaliyle ilgili sorunları giderdiğini ve etkilenen kullanıcıları bilgilendirdiğini açıkladı. Şirket, platformlarında sektör lideri güvenlik önlemleri uyguladığını savunuyor.

Meta'ya verilen cezalar, internette veri gizliliği konusunda endişeleri artırıyor. Kullanıcıların kişisel verilerinin korunması, giderek daha önemli hale geliyor.