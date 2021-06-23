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    Microsoft, 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

    Microsoft'un hisse senetleri son işlem gününü 265 doların üzerinde kapattı ve şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları aştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 10:54
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    Microsoft, 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

    İki yıl önce 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ABD'li teknoloji devi Microsoft, pandemi döneminde yakaladığı ivmeyle değerini ikiye katladı.

    Dün borsalarda işlem gören Microsoft hisselerinin yüzde 1,1 artışla 265 doların üzerine çıkması, şirketin piyasa değerini 2 trilyon doların üzerine çıkardı.

    Ayrıca şirketin hisse fiyatı, geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana yüzde 64 değer kazandı.

    KORONAVİRÜSÜN KAZANANI MICROSOFT

    Genel olarak baktığımızda, koronavirüs salgınının ABD'li teknoloji şirketlerine yaradığını söyleyebiliriz.

    Microsoft ise, bu dönemde Office uygulamalarından oyun platformuna kadar birçok hizmetinin kullanıcı sayısını artırmayı başardı.

    Microsoft CEO'su Satya Nadella, koronavirüs pandemisinin dijitalleşme sürecini hızlandıracağını ve gelecekte her şeyin dijitalleşme üzerine kurulacağını açıklamıştı.

    microsoft hisseleri

    microsoft

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