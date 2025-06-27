Microsoft, 40 yıllık mavi ekran hatasını kaldırdı: İşte yeni ekran

Microsoft, 40 yıldır Windows kullanıcılarının karşılaştığı ve popüler kültürde bir ikon haline gelen meşhur "mavi ekran" hatasını emekliye ayırdığını açıkladı.

Bu karar, Windows'un çökme ekranlarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

EFSANEYE VEDA: YERİNE "SİYAH EKRAN" GELİYOR

1985'teki ilk Windows sürümünden beri var olan parlak mavi renkli kritik hata ekranı artık tarih oluyor.

Microsoft, onun yerine siyah bir "ölüm ekranı" getireceğini duyurdu. Yeni ekranda, artık klasikleşen asık surat ifadesi :( de yer almayacak.

Bu yeni siyah ekran, bu yaz sonundan itibaren tüm Windows 11 sürüm 24H2 cihazlarında görünmeye başlayacak. Böylece 40 yıllık bir bilgisayar klasiği de tarihe karışmış olacak.

AMAÇ DAHA HIZLI SİSTEM KURTARMA

Bu değişiklik sadece kozmetik değil. Microsoft'un "Windows Dayanıklılık Girişimi" adlı projesinin bir parçası olan yeni ekran, sistem çöktüğünde daha faydalı bilgiler sunacak.

Yeni ekran, durdurma kodunu ve hataya neden olan sistem sürücüsünü net bir şekilde gösterecek.

Bu, özellikle BT yöneticilerinin sorunu çok daha hızlı bir şekilde teşhis etmelerine olanak tanıyacak.

Microsoft, bu yeni yaklaşımla bir bilgisayar çökmesinden sonraki kurtarma süresini 2 saniyeye düşürmeyi hedefliyor.