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    Microsoft, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

    Microsoft, hisselerinde yaşanan dört günlük yükselişin ardından Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 10:41
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    Microsoft, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

    Microsoft, geçtiğimiz günlerde 3. çeyreğe ait mali verilerini paylaşmış ve beklentilerin üstünde bir gelir elde ettiğini duyurmuştu.

    Yapılan açıklamanın ardından şirketin hisseleri dört gün boyunca yükseliş kaydetti ve Microsoft'un piyasa değeri 2,49 trilyona kadar çıktı.

    APPLE'I GEÇTİ

    Microsoft, son günlerde Apple hisselerinin yüzde 4 değer kaybetmesini fırsat bildi ve dünyanın en değerli şirketi olmayı başardı. Apple'ın şu anki piyasa değeri ise 2,48 trilyon.

    apple microsoft

    Mali takviminde Temmuz-Eylül dönemini ilk çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bu dönemde gelirini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 45,3 milyar dolara çıkardı.

    Microsoft 2020'nin temmuz-eylül döneminde 37,2 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Böylece, Microsoft'un geliri 2018'den bu yana en hızlı yükselişi gösterdi.

    APPLE, BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

    Microsoft’tan önce uzun bir süredir en değerli şirket olan Apple’ın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 29 artışla 83,4 milyar dolara ulaşmasına rağmen piyasa beklentilerini karşılayamadı.

    MICROSOFT'UN BORSA BİLGİLERİ

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