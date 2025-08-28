Microsoft, başkanlık ofisine izinsiz giren iki çalışanını işten çıkardı

Teknoloji devi Microsoft, bu hafta başında şirket binasında protesto düzenleyen ve Başkan Brad Smith'in ofisine giren iki çalışanının işine son verdiğini açıkladı.

İşten çıkarma kararının, "şirket politikalarının ve davranış kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi" nedeniyle alındığı belirtildi.

PROTESTONUN NEDENİ: İSRAİL'E DESTEK İDDİALARI

"Apartheid'e Hayır Azure" adlı gruba bağlı olan protestocu çalışanlar, Microsoft'un İsrail'e doğrudan ve dolaylı desteğini sonlandırmasını talep ediyor.

Protestolar, İsrail ordusunun Microsoft'un Azure bulut altyapısını kullandığına dair haberlerin ardından yoğunlaşmıştı.

DİNLEME CİHAZI VE İZİNSİZ GİRİŞ SUÇLAMALARI

Microsoft Başkanı Brad Smith, protestocuların ofisinden insanları zorla çıkardıklarını ve telefon şeklinde dinleme cihazları yerleştirdiklerini iddia etti.

Şirket, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Bu olay, geçtiğimiz yıl Google'ın da benzer protestoların ardından 28 çalışanını işten çıkarmasını akıllara getirdi.

"Apartheid'e Hayır Azure" grubu, bu yıl Microsoft'un Build geliştirici konferansı gibi etkinliklerinde de eylemler gerçekleştirmişti.