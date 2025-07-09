Microsoft, binlerce Xbox çalışanını kovdu: Oyun sektörü karıştı

Oyun dünyası, geçtiğimiz hafta Microsoft'un büyük bir kısmı Xbox departmanından olmak üzere yaklaşık 9 bin çalışanını işten çıkarma kararıyla sarsıldı.

Bu hamle, stüdyoların kapatılmasına ve oyunların iptal edilmesine yol açarken, tüm gözler Microsoft'un popüler abonelik hizmeti Game Pass'in geleceğine çevrildi.

GAME PASS YARARDAN ÇOK ZARAR MI VERİYOR

Sektördeki bazı önemli isimlere göre, aylık düşük bir ücretle yüzlerce oyuna erişim sunan Game Pass modeli, oyunların değerini düşürerek sürdürülemez bir yapı yaratıyor.

Arkane'in kurucusu Raphael Colantonio gibi isimler, bu hizmetin uzun vadede işten çıkarmalara neden olduğunu ve sektörün geleceğini tehlikeye attığını savunuyor.

BÜYÜME YAVAŞLADI, KARLILIK BELİRSİZ

Microsoft'un 2030 yılı için 100 milyon abone hedeflediği Game Pass'in abone sayısındaki büyüme son yıllarda yavaşladı ve şu anda 35 milyon civarında olduğu düşünülüyor.

Şirketin sadece üçüncü parti oyunları hizmete getirmek için yılda 1 milyar dolar harcadığı iddiaları, hizmetin kârlılığı konusundaki soru işaretlerini artırıyor.