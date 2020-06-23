Microsoft, canlı yayın platformu Mixer'i kapatıyor

Microsoft, Twitch’e rakip olarak geliştirdiği ve milyon dolarlarca para harcadığı Mixer’in kullanımına son verme kararı aldı.

Dünyanın en oopüler oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch, Amazon'un bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Twitch'in hakimiyetine son vermek için Mixer isimli kendi canlı yayın platformunu hayata geçirmişti.

Microsoft, Mixer'i oyuncular arasında daha popüler hale getirmek için oyunculara milyon dolarlarca ödeme yaptı. Hatta şirket, dünyanın en çok izlenen oyuncularından Ninja ile dev bir anlaşma imzalayıp Mixer'e katılmasını sağladı.





MIXER KAPANIYOR

Mixer'in popülerliğini bir türlü artıramayan Microsoft, platformun 22 Temmuz’da kullanımdan kaldırılacağını duyurdu.

Mixer'i aktif olarak kullanan Xbox kullanıcıları ise Facebook Gaming'e geçiş yapabilecek.

XBox’ın en tepesindeki isim olan Phil Spencer; konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Facebook ile yapılan anlaşmanın bununla sınırlı kalmayacağının altını çizdi.

Facebook’tan yapılan açıklamada ise geçiş sürecinde Mixer kullanıcılarının sorun yaşamaması için yoğun mesai harcandığı bilgisine yer verildi.



