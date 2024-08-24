Microsoft desteklenmeyen sistemlere Windows 11 yüklenmesini engelliyor Microsoft, sistem gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarlara Windows 11 yüklenmesini istemiyor. İşte şirketin aldığı önlemler.

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Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i 2021 yılında kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sistemini yüklemek için ise bazı sistem gereksinimlerini karşılamanız gerekiyor.

ABD'li şirket, TPM 2.0 güvenlik çipi olmayan bilgisayarlara Windows 11 yüklenemeyeceğini daha önce açıklamış ve oldukça tepki çekmişti.

Bazı kullanıcılar Microsoft'un yasaklarını aşmayı ve işletim sistemini desteklenmeyen sistemlere yüklemeyi başarmış durumda.

Daha sonra bu gereksinimler yumuşatılsa da şirket, doğabilecek hasarlardan kullanıcıların sorumlu olduğunu açıkça belirtiyor.

MICROSOFT'TAN YENİ KARAR

Microsoft, Windows 11'in daha güvenli ve sorunsuz bir deneyim sunabilmesi için desteklenmeyen sistemlere kurulumunu engellemeye yönelik adımlar atmaya başladı.

Teknoloji devi, kullanıcıların Windows 11'i eski bilgisayarlara yüklemek için kullandıkları açıkları tek tek kapatmaya başladı.

Windows 11 Canary'nin en son Insider yapısında, sistem gereksinimlerini atlamak için kullanılan en popüler hilelerden biri engellendi.

Açık, Windows 11 kurulum dizinindeki setup.exe dosyasına "/product server" komutunun eklenmesini içeriyordu ve bu da işletim sistemi kurulum sürecinin donanım doğrulama aşamasını atlamasını sağlıyordu.

Öte yandan, kullanıcıların Windows 11'i eski bilgisayarlarda kullanmaları için hala birçok yol var. Şirketin tüm bu yöntemleri engelleyip engellemeyeceğini ise zaman gösterecek.