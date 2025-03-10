Microsoft duyurdu: 1 milyondan fazla bilgisayara zararlı yazılım şoku

Haber Merkezi

Teknoloji devi Microsoft, büyük çaplı kötü amaçlı yazılım saldırısı tespit ettiğini duyurdu.

Şirketin güvenlik araştırmalarına göre, bir milyondan fazla bilgisayar bilgi hırsızlığı amacıyla düzenlenen reklam kampanyasının hedefi oldu.

Microsoft güvenlik araştırması, yasa dışı yayın siteleri üzerinden yayılan kötü amaçlı yazılımların kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerini çaldığını ortaya koydu. Microsoft bilgisayar korsanlığı konusunda kullanıcıları ciddi şekilde uyarıyor.

KÖTÜ AMAÇLI REKLAM KAMPANYASININ İŞLEYİŞİ

Siber suçlular, korsan içeriklerin izlendiği yasa dışı yayın sitelerine kötü amaçlı reklamlar yerleştiriyor.

Kullanıcılar bu reklamlara tıkladığında, saldırganların kontrolündeki GitHub depolarına yönlendiriliyor. Burada, ilk yükü indiren ve sistem bilgilerini toplayan kötü amaçlı yazılımlar devreye giriyor.

Ardından, ikinci aşama yükü olarak Lumma Stealer veya Doenerium infostealer gibi bilgi hırsızları yükleniyor.

Bu yazılımlar, kullanıcıların oturum açma bilgileri, kripto para birimi cüzdanları ve banka hesapları gibi hassas verilerini çalıyor.

MİCROSOFT'TAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Microsoft, bu tehlikeli kampanyaya karşı bir dizi önlem aldı ve kullanıcıları uyardı. Şirket, kötü amaçlı yazılımların barındırıldığı GitHub depolarını kapattı.

Ayrıca, kullanıcıların yasa dışı yayın sitelerinden uzak durmaları ve bilinmeyen kaynaklardan gelen reklamlara tıklamamaları gerektiğini vurguladı.

Microsoft'un kötü amaçlı yazılım temizleme araçları ve güvenlik yazılımları, kullanıcıların bilgisayarlarını bu tür tehditlerden korumalarına yardımcı olabilir.

KULLANICILAR NE YAPMALI

Kullanıcıların bu tür saldırılardan korunmak için şu önlemleri almaları gerekiyor:

Yasa dışı yayın sitelerinden uzak durun.

Bilinmeyen kaynaklardan gelen reklamlara tıklamayın.

Güçlü ve benzersiz parolalar kullanın.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.

Güvenlik yazılımlarını güncel tutun.

Bilgisayarınızı düzenli olarak kötü amaçlı yazılımlara karşı tarayın.

Şüpheli etkinliklere karşı dikkatli olun ve bunları Microsoft'a bildirin.