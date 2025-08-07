Microsoft duyurdu: 2030'da bilgisayarlar görebilecek, duyabilecek ve konuşabilecek

Microsoft'un İşletim Sistemi Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı David Weston, Windows'un geleceğine dair heyecan verici bir vizyon paylaştı.

Weston'a göre 2030 yılına kadar Windows, sadece bir işletim sistemi olmaktan çıkıp, insanlar gibi "görebilen" ve "duyabilen" bir yardımcıya dönüşecek.

GELENEKSEL BİLGİSAYAR KULLANIMI TARİH OLUYOR

Weston, tıklama ve yazma gibi geleneksel bilgisayar etkileşim yöntemlerinin yakında modası geçmiş hale geleceğini iddia ediyor.

Microsoft yöneticisi, "Fareyle gezinme ve yazma dünyası, Z kuşağının MS-DOS kullanması kadar yabancı gelecek." diyerek bu değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

GELECEĞİN ÇALIŞANLARI: YAPAY ZEKA AJANLARI

Weston ayrıca, önümüzdeki beş yıl içinde işletmelerin siber güvenlik analisti gibi pozisyonlar için insan yerine yapay zeka ajanlarını "işe alabileceğini" öngördü.

Bu yapay zeka çalışanlarıyla Microsoft Teams gibi platformlar üzerinden etkileşim kurulacağı ve onlara e-posta yoluyla görevler atanacağı bir gelecekten bahsetti.