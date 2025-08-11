Microsoft, İsrail ordusunun Filistinlileri gözetlemek için Azure'u kullanmasını araştırıyor

Teknoloji devi Microsoft, İsrail'in askeri gözetleme kurumu olan Ünite 8200'ün, Azure bulut depolama platformunu Filistinlileri gözetlemek amacıyla kullandığı yönündeki ciddi iddiaları araştırdığını duyurdu.

Bu soruşturma, aralarında The Guardian'ın da bulunduğu bir grup yayın organının, Ünite 8200'ün milyonlarca Filistinli cep telefonu görüşmesini Azure'da depoladığına dair endişeleri gündeme getirmesinin ardından başlatıldı.

İddialar, İsrail'deki bazı Microsoft çalışanlarının hassas askeri projelerdeki rolleri hakkında önemli bilgileri saklamış olabileceği şüphelerini de beraberinde getirdi.

İDDİALAR: MİLYONLARCA GÖRÜŞME AZURE'DA MI DEPOLANDI

The Guardian, İsrail-Filistin yayını +972 Magazine ve İbranice yayın yapan Local Call'un ortak araştırması, Ünite 8200'ün Azure içinde özel bir bölüme sahip olduğunu ortaya koydu.

İddiaya göre bu bölüm, Gazze ve Batı Şeria'da her gün yapılan milyonlarca aramanın kayıtlarını depolamak için kullanılıyordu.

Daha da endişe verici olanı, Ünite 8200 kaynaklarının araştırmacılara, bu devasa veri tabanından toplanan istihbaratın Gazze'deki bombalama hedeflerini belirlemek için kullanıldığını söylemiş olması.

MICROSOFT'UN ÖNCEKİ İNCELEMESİ VE YENİ ŞÜPHELER

Microsoft, bu yılın mayıs ayında yaptığı bir iç incelemede, Azure'un Gazze'de "insanları hedef almak veya onlara zarar vermek için kullanıldığına dair bugüne kadar hiçbir kanıt bulunmadığını" açıklamıştı.

Ancak bu bulguların, Microsoft'un İsrail merkezli çalışanlarının verdiği güvencelere dayandığı ve son raporların, şirketin ABD merkezindeki bazı üst düzey yöneticiler arasında bu bilgilerin doğruluğu konusunda ciddi şüpheler uyandırdığı belirtiliyor.

The Guardian'ın araştırması ayrıca, Ünite 8200 ile projelerde yer alan birkaç Microsoft çalışanının, daha önce internette elit dinleme biriminin kıdemli veya yedek personeli olduklarını beyan ettiklerini de ortaya çıkardı.

MICROSOFT VE İSRAİL ORDUSUNDAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Yeni iddiaların ardından bir Microsoft sözcüsü, şirketin "bu iddiaları ciddiye aldığını" ve yeni verileri doğrulamaya ve gerekli önlemleri almaya kararlı olduğunu söyledi.

Ancak sızdırılmış belgelere rağmen şirket, yazılımının Filistinlilere ait dinlemeleri depolamak için kullanıldığını reddetti ve bir başka sözcü, "Müşterinin bulut ortamında depolanan verilerle ilgili hiçbir bilgimiz yok." dedi.

Soruşturmanın yayınlanmasının ardından ise İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü, Microsoft'un, verilerin depolanması veya işlenmesi konusunda IDF ile çalışmadığını söyledi ve iddiaları yalanladı.

Ancak bu açıklama, şirketin İsrail Savunma Bakanlığı ile yaptığı sözleşmeler kapsamında orduya bulut depolama hizmeti sağladığı bilindiği için, Microsoft içindeki bazı kaynaklar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Bu karmaşık ve çelişkili açıklamalar, Microsoft'u zor bir duruma sokuyor ve şirketin bu ciddi iddialara nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.