Microsoft konsol savaşını kaybetti: İşte Xbox Series S/X satış rakamları

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Sony'nin PlayStation 5, konsol pazarında gücünü koruyor ve yaklaşık 65 milyon adet satış rakamına ulaştı.

Tahminler, Microsoft'un Xbox Series X/S konsolunun ise lansmanından bu yana yaklaşık 30 milyon adet sattığını gösteriyor.

Oyun yayıncısı Take-Two Interactive'in mali raporu, her iki şirketin toplam satışlarının 94 milyon civarında olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, Microsoft artık resmi satış verileri paylaşmadığı için bu rakamlar belirsizliğini koruyor.

XBOX, SONY VE NINTENDO'NUN GERİSİNDE

Microsoft, Xbox'ın bu nesilde konsol savaşını kaybettiğini açıkça kabul etti. Sony'nin PlayStation 5'i Xbox Series X/S'i geride bırakırken, Nintendo'nun Switch konsolu 150 milyonun üzerinde satışla her iki şirketi de geçti.

Ancak, Microsoft'un stratejisi sadece donanım satışlarına odaklanmıyor. Şirket, Xbox Game Pass ve çapraz platform oyun gibi hizmetlere yatırım yaparak oyuncuların hem Xbox hem de PC'de oyun oynamasına olanak tanıyor.

Bu yaklaşım, Microsoft'un donanım satışlarında geri kalsa da rekabetçi kalmasına yardımcı oluyor.

MICROSOFT'UN BAŞARISI

Xbox konsol satışlarında lider olmasa da Microsoft, diğer alanlarda başarı elde ediyor. Oyunculara geniş bir oyun kütüphanesine erişim imkanı sunan Xbox Game Pass, şirketin stratejisinin önemli bir parçası haline geldi.

Microsoft ayrıca Aralık 2024'te en iyi video oyunu yayıncısıydı. Bu da yazılım ve hizmetlere odaklanmasının karşılığını aldığını gösteriyor.

Microsoft'un bu yaklaşımı, donanım satışlarında Sony ve Nintendo'nun gerisinde kalmasına rağmen sektörde önemli bir oyuncu olarak kalmasına yardımcı oldu.