Microsoft, kullanıcıları adım adım izleyen "Recall" özelliğini erteledi Microsoft, kullanıcıların hareketlerini takip edip ekran görüntüleri alacak olan Recall özelliğini erteleme kararı aldı.

Haber Merkezi

Microsoft, kullanıcıların cihazlarındaki tüm etkinlikleri adım adım izleyen Recall adlı özelliğini erteleme kararı aldı. Bu karar, kullanıcı gizliliği endişelerinin artmasıyla birlikte geldi.

Microsoft'un Recall özelliği, Windows 11 CoPilot+'ın bir parçası olacak bir özellik olarak duyurulmuştu.

Gelen tepkilerin ardından Microsoft, Recall özelliğini varsayılan olmaktan çıkarmış ve ek güvenlik önlemleri getirdiği özelliği açıp kapatmayı kullanıcıların tercihine bırakmıştı.

RECALL NEDİR

Recall, Microsoft'un geliştirdiği bir özellik olup, kullanıcıların cihazlarındaki tüm etkinlikleri detaylı bir şekilde takip ediyordu.

Bu sayede kullanıcıların hangi uygulamaları ne sıklıkla kullandığı, hangi dosyaları açtığı gibi bilgilere erişim sağlanabiliyordu.

Ancak, bu kadar kapsamlı bir izleme özelliğinin kullanıcı gizliliği açısından ciddi riskler taşıdığı yönünde eleştiriler gelmesi üzerine Microsoft, Recall özelliğinin lansmanını erteleme kararı aldı.

Microsoft, Recall özelliğini tamamen rafa kaldırma yerine, daha kullanıcı dostu ve gizliliğe saygılı bir şekilde yeniden tasarlama yoluna gidecek.

Özelliğin Windows Insider Programı'na katılan kullanıcılarına sunulması ekim ayını bulacak.