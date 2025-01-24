Microsoft, kullanıcıların Windows 11'e geçmesini istiyor

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Microsoft, Windows 10'un kullanımdan kaldırılmasına rağmen Windows 11'in beklenen ilgiyi görmemesi üzerine yeni bir strateji geliştirdi.

CES 2025 fuarında Windows 11'i yeniden ön plana çıkaran Microsoft, 2025 yılını "Windows 11 PC yenileme yılı" ilan etti.

COPİLOT+ PC'LER ÖNE ÇIKIYOR

Microsoft İcra Başkan Yardımcısı Yusuf Mehdi, Windows 11'e daha fazla kullanıcı çekmek için Copilot+ PC'ler ve yapay zeka destekli Copilot özelliğine odaklanıyor.

Copilot+ PC'lerin, MacBook Air M3'ten yüzde 58 daha hızlı ve yüzde 47 daha hızlı yapay zeka performansı sundukları iddia ediliyor. Ayrıca, 5 yıllık Windows PC'lerden 5 kat daha hızlı oldukları belirtiliyor.

WİNDOWS 10'A DESTEK SONA ERİYOR

14 Ekim 2025 tarihinde Windows 10'a destek sona erecek. Ancak, Windows 11 hala beklenen popülerliğe ulaşamadı. 2024 sonunda Windows 10'un pazar payı yüzde 63, Windows 11'in ise yüzde 34 seviyesindeydi.

Microsoft, IDC araştırmasına dayanarak işletmelerin yüzde 80'inin ve tüketicilerin yüzde 70'inin 2025 sonuna kadar yeni bilgisayarlar alacağını ve bu bilgisayarların Windows 11 ile geleceğini umuyor.

Canalys araştırmasına göre ise yapay zeka destekli PC'ler, 2024'ün 3. çeyreğinde pazarın yüzde 20'sini oluşturdu. Bu PC'lerin yüzde 53'ü Windows işletim sistemine sahipti.

Mehdi, Windows 11'in gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve modern güvenlik avantajlarıyla geleceğin ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.