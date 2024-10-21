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Microsoft, popüler e-posta istemcisi Outlook'u yenilemek için kolları sıvadı. Şirket, Outlook'a hem Windows uygulamasında hem de web sürümünde dört yeni "modern" tema ekleyeceğini açıkladı.

Bu temalar, kullanıcılara e-posta deneyimlerini kişiselleştirmeleri için daha fazla seçenek sunacak.

YAPAY ZEKA İLE KİŞİSELLEŞTİRME

Microsoft, sadece yeni temalarla da sınırlı kalmıyor. Outlook'a yapay zeka tarafından oluşturulan temalar da eklenecek.

Microsoft Copilot altyapısını kullanan bu özellik sayesinde, kullanıcılar kendi zevklerine ve tercihlerine göre benzersiz temalar oluşturabilecekler.

MICROSOFT 365 YOL HARİTASINDA YER ALIYOR

Bu yenilikler, Microsoft 365 Yol Haritası'nda (Özellik Kimliği 417004 ve 394682) detaylı olarak açıklandı. Microsoft, bu güncellemelerle Outlook'u daha modern ve kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor.

Kullanıcılar, Outlook'un ayarlar menüsünden Copilot aracılığıyla yapay zeka destekli temalara erişebilecekler. Bu özellik, kullanıcıların uygulama görünümünü kişisel tercihlerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyacak.

Microsoft, hem modern hem de yapay zeka tabanlı temaları gelecek aydan itibaren kullanıma sunmaya başlayacak. Güncelleme kademeli olarak yayınlanacağı için tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmayabilir.