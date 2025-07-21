Microsoft, Pentagon için Çinli mühendislerle çalışmayı bırakacak

Teknoloji devi Microsoft, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile olan bulut bilişim operasyonlarında büyük bir değişikliğe gitti.

ProPublica tarafından yapılan bir araştırmanın ardından şirket, Çin merkezli mühendislerin Pentagon sistemlerine teknik destek sağlamasını resmen yasakladı.

SORUŞTURMA SONRASI GELEN RADİKAL KARAR

Karar, araştırmanın Pentagon'un hassas bilgisayar sistemlerinin bakımının Çin'deki mühendislere yaptırıldığını ortaya koyması üzerine alındı.

Microsoft Baş İletişim Sorumlusu Frank Shaw ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu uygulamanın tamamen sonlandırıldığını doğruladı.

PENTAGON'DAN TAM KAPSAMLI İNCELEME EMRİ

Bu gelişme üzerine Savunma Bakanı Hegseth, benzer güvenlik açıklarının başka hiçbir yerde yaşanmadığından emin olmak için tüm Pentagon sistemlerinde iki haftalık acil bir inceleme başlatılması emrini verdi.

Bu hamle, yabancı müdahalelere karşı ulusal güvenliği artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

MICROSOFT AZURE HİZMETLERİ ETKİLENECEK

Politika değişikliği, Microsoft'un gelirlerinin yüzde 25'inden fazlasını oluşturan Azure bulut hizmetleri bölümünü doğrudan etkiliyor.

Şirket, bu operasyonel değişikliğe rağmen ABD hükümetine mümkün olan en güvenli hizmetleri sunma taahhüdünü sürdürdüğünü belirtti.