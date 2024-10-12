Microsoft sağlık kuruşlarına destek olacak: Yeni yapay zeka programı tanıtıldı

AA & Ensonhaber

Sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan Microsoft, yapay zeka destekli yeni bir program geliştirdi.

Bu program, tıbbi görüntüleme, sağlık hizmetleri ve iş akışı çözümleri gibi modüllerde sağlık kuruluşlarına destek olacak şekilde tasarlandı.

Microsoft'un Sağlık ve Yaşam Hizmetleri platformlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Joe Petro, yapay zekanın çalışma ve yaşam biçimimizi kökten değiştirdiği bir dönemde olduklarını belirterek, Microsoft'un yapay zeka destekli çözümlerinin iş akışlarını kolaylaştırdığını ve veri entegrasyonunu iyileştirdiğini belirtti.

Program, sağlık kuruluşlarının özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yapay zeka destekli çözümler oluşturmasına olanak sağlayacak.

KANSER ARAŞTIRMALARINA DA YARDIMCI OLACAK

Providence Genomics'in başhekimi Carlo Bifulco, söz konusu programın kanser araştırmaları ve teşhisinde yardımcı olabileceğini belirterek, şunları söyledi:

Bu uygulama, geleneksel görsel yorumlamanın ötesinde insan uzmanlığını tamamlayıcı fikirler sunarken daha entegre ve çoklu yaklaşımla, tıbbın geleceğini yeniden şekillendirecektir.

Sağlık hizmeti sunan modülde, sağlık kuruluşlarına randevu verme, sonuç bildirme ve triaj prosedürü gibi alanlarda destek sağlarken iş akışı modülü ise hemşire ve doktorlara dokümantasyon ve idari sorumluluklarda kolaylık sağlayacak.