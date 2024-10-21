Microsoft uyardı: Siber saldırılarda patlama yaşanıyor

Haber Merkezi

Microsoft'un yeni yayınladığı Dijital Savunma Raporu 2024, siber güvenlik alanında çarpıcı veriler ortaya koyuyor.

Rapora göre, parola saldırıları saniyede 7 bin gibi rekor bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu durum, web güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor.

DEVLET DESTEKLİ SALDIRILAR ARTIYOR

Raporun en dikkat çekici noktalarından biri de devlet destekli siber saldırılardaki artış. Microsoft, birçok ülkenin veri çalmak, hasara yol açmak ve fidye yazılımı yaymak için bilgisayar korsanlarını kullandığını belirtiyor.

Bu bilgisayar korsanları, iyi finanse edilmeleri ve gelişmiş araçlara sahip olmaları nedeniyle ciddi bir tehdit oluşturuyor.

YAPAY ZEKA, SİBER SUÇLARDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR

Yapay zeka, siber suçlar için yeni bir araç haline geliyor. Bilgisayar korsanları, yapay zekayı kullanarak insanları kandırmak için görseller, videolar ve metinler gibi sahte içerikler üretebiliyor. Bu durum, siber saldırıların daha sofistike ve etkili hale gelmesine yol açıyor.

Microsoft'un Müşteri Güvenliği ve Güven ekibinin başındaki Tim Burt, devlet destekli bilgisayar korsanlarının giderek daha yetenekli hale geldiğini ve durdurulmasının zorlaştığını belirtiyor.

Burt, yapay zekanın siber suçlarda kullanılmasının tehlikesine dikkat çekerek, bu durumun şirketler ve bireyler için büyük bir risk oluşturduğunu vurguluyor.

SALDIRILAR KATLANARAK ARTIYOR

Microsoft, her gün 600 milyondan fazla siber saldırıyı engellediğini açıkladı. Dolandırıcılık vakaları 2022'den bu yana yüzde 400 artarken, fidye yazılımı saldırıları da neredeyse üç katına çıktı.