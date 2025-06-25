Microsoft, Windows 11'e yeni bir dil modeli ekliyor: Ayarları sizin için yapacak

Microsoft, Windows 11'in Ayarlar uygulamasında görevleri otomatikleştirebilen yapay zeka (AI) aracılarını (ajanlarını) güçlendiren "Mu" adında yeni bir cihaz içi küçük dil modelini duyurdu.

Bu teknoloji, Copilot+ PC'lerde bulunan yapay zeka için optimize edilmiş donanımdan (NPU) tam olarak yararlanmak üzere geliştirildi.

"MU" MODELİ AYARLARI SİZİN İÇİN DEĞİŞTİRİYOR

Yeni yapay zeka ajanları, şu anda Dev Channel'daki Windows Insider kullanıcıları tarafından test ediliyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Ayarlar menüsündeki arama kutusuna "fare işaretçim çok küçük" gibi doğal dilde bir istek yazabiliyor.

Bunun üzerine "Mu" modeli tarafından desteklenen yapay zeka ajanı, fare işaretçisinin boyutunu artırmak gibi ilgili ayarı bulup kullanıcıya tek bir "uygula" düğmesiyle bu değişikliği yapma seçeneği sunuyor. Bu, ayarları arama derdini ortadan kaldırarak süreci basitleştiriyor.

NPU'LAR İÇİN ÖZEL OLARAK OPTİMİZE EDİLDİ

"Mu", Microsoft tarafından özellikle Copilot+ PC'lerde bulunan NPU'larda (Sinirsel İşleme Birimleri) verimli bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmış kompakt bir dil modeli.

Geliştiriciler, donanımın bellek sınırları gibi kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak modeli optimize etti.

Bu optimizasyon sayesinde model, kullanıcı isteklerine 500 milisaniyenin altında yanıt vererek sorunsuz ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Bu, Microsoft yapay zekasının doğrudan işletim sistemi düzeyinde ne kadar derinlemesine entegre edildiğini gösteren önemli bir adım.