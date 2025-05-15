Microsoft'ta kriz: 7 bin çalışanı işten çıkaracak

Haber Merkezi

Teknoloji devi Microsoft, son iki yılın en büyük işten çıkarma kararını alarak dünya genelinde tahmini 6 bin ila 7 bin çalışanını, yani mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 3'ünü etkileyecek önemli bir kesinti yapacağını duyurdu.

Bu karar, şirketin yapay zeka ve bulut bilişim gibi stratejik alanlara odaklanma ve organizasyonel yapısını düzleştirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR BİRÇOK DEPARTMANI VE BÖLGEYİ ETKİLİYOR

İşten çıkarmaların LinkedIn, Xbox ve yazılım mühendisliği ekipleri de dahil olmak üzere çeşitli departmanları ve bölgeleri etkileyeceği, sadece Washington Eyaleti'nden yaklaşık 2 bin pozisyonun ortadan kalkacağı belirtiliyor.

SON İŞTEN ÇIKARMA DALGASI ÖNCEKİLERDEN BÜYÜK OLDU

Teknoloji sektörünün genelinde olduğu gibi işten çıkarmalar Microsoft'u da etkilemeye devam ederken, şirket bu yıl daha küçük ölçekli duyurular yapmıştı; ancak bu son dalga, Ocak 2023'te 10 bin çalışanın işten çıkarıldığı pandemi sonrası en büyük kesintiye yaklaşıyor.

Şirket sözcüsü, bu adımların şirketi dinamik bir pazarda başarıya ulaştırmak için gerekli organizasyonel değişiklikler olduğunu ifade etti.

Şirketin son çeyrekte 70,1 milyar dolarlık gelir elde ettiği güçlü mali performansa rağmen bu işten çıkarma kararı geldi.

Microsoft, yapay zeka ve bulut bilişimine yatırımları önceliklendirmeye hazırlanırken, bu durumun diğer bölümlerin küçülmesine yol açabileceği anlaşılıyor; CEO Satya Nadella, yapay zekanın devam eden büyümesine dikkat çekmişti.