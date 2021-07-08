Microsoft'tan güvenlik uyarısı: Güncelleştirmeleri hemen yükleyin

Microsoft, Windows işletim sistemlerinde güvenlik açığı bulunması nedeniyle, kullanıcıları acil olarak güncelleştirmeleri yüklemeye çağırdı.

ABD’li yazılım şirketi Microsoft, güvenlik yetkililerinin Windows işletim sisteminde ciddi bir güvenlik açığı bulmasının ardından harekete geçti.

Windows kullanıcılarını acil olarak güncelleme yüklemeye çağıran ABD'li şirket, PrintNightmare olarak adlandırılan açığa karşı dikkat çekti.

Söz konusu açık, birden fazla kullanıcının bir yazıcıya erişmesine izin veren Windows Yazdırma Biriktiricisi hizmetinde ortaya çıktı.

KORSANLAR, BİLGİSAYARLARA SIZIYOR

Siber güvenlik şirketi Sangfor'daki araştırmacılar tarafından tespit edilen bu açık sayesinde korsanlar; kişilerin bilgisayarlarına programlar yükleyebiliyor, verileri görüntüleyip silebiliyor ve hatta tam kullanıcı haklarına sahip yeni kullanıcı hesapları oluşturabiliyor.

Güvenlik açığının, Microsoft tarafından geçtiğimiz yıl desteği sonlanan Windows 7 de dahil olmak üzere bütün sürümlerin yüklü olduğu bilgisayarlara zarar verebileceği belirtildi.

Bu nedenle kullanıcıların, yeni gelen Windows güncelleştirmelerini mutlaka yapması gerekiyor.



