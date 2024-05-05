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2024 model Nokia 3210 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

2024 model Nokia 3210 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri HMD Global'in bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen Nokia 3210 resmi olarak tanıtıldı.