2024 model Nokia 3210 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.
Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, eski modellerini canlandırmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl içerisinde birçok efsane Nokia modelinin yeni sürümünü piyasaya süren şirketin, şimdi de Nokia 3210 modelini yenilemek için çalıştığını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.
Nokia 3210 resmen tanıtıldı
Müşterilerini çok fazla bekletmek istemeyen Nokia, yenilenmiş 3210 modelini tanıttı. 2.4 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla gelen telefonun kasası, eski Nokia 3210 modeli ile benzerlik gösteriyor.
Unisoc T107 işlemciden güç alan telefon, 128 GB kapasiteye varan depolama seçenekleri sunuyor. Nokia 3210'un arka kısmında ise 2 MP çözünürlük sunan bir kamera bulunuyor.
Yeni Nokia 3210 fiyatı
1.450 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun fiyatı ise 89 euro olarak açıklandı.
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