Microsoft'tan yeni yarışma: 4 milyon dolar ödül var

Haber Merkezi

Microsoft, yapay zeka teknolojilerinin güvenliğini artırmak için dev bir adım atıyor.

Zero Day Quest adı verilen hackathon ile Microsoft, güvenlik araştırmacılarını yapay zeka, bulut ve diğer platformlardaki güvenlik açıklarını bulmaya teşvik ediyor. Etkinlikte, toplamda 4 milyon dolara varan ödüller dağıtılacak.

ZERO DAY QUEST HAKKINDA

Zero Day Quest, Microsoft'un yapay zeka, Azure, Identity, Dynamics 365, Power Platform ve M365 gibi platformlarında bulunan güvenlik açıklarını tespit etmeyi amaçlayan bir hackathon.

19 Ocak 2025'e kadar devam edecek etkinlik, güvenlik araştırmacılarına büyük ödüller kazanma fırsatı sunuyor.

YAPAY ZEKA GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Microsoft, yapay zeka güvenliğine verdiği önemi vurgulamak için yapay zeka ile ilgili hatalar için verilen ödülleri iki katına çıkardı.

Kritik ve önemli öneme sahip uzaktan kod yürütme ve ayrıcalık yükseltme açıklarını keşfeden araştırmacılar, daha büyük ödüller kazanabilecekler.

FİZİKSEL ETKİNLİK DE DÜZENLENECEK

Çevrimiçi hackathon'un yanı sıra, en başarılı 45 araştırmacı, Washington'da düzenlenecek olan Yerinde Sıfır Gün Görevi etkinliğine davet edilecek.

Bu etkinlik, araştırmacıların Microsoft mühendisleriyle bir araya gelerek bilgi paylaşımı yapmalarına ve iş birliği kurmalarına olanak tanıyacak.

"TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK HACKATHON'U"

Microsoft Güvenlik Yanıt Merkezi Mühendislik Başkan Yardımcısı Tom Gallagher, Zero Day Quest'in, özellikle bulut ve yapay zeka alanlarında olmak üzere, 4 milyon dolarlık potansiyel ödül ile türünün en büyüğü olacağını belirtti.