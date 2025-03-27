Microsoft'un yapay zekası Copilot, yeni özelliklere kavuştu

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Son dönemde yapay zeka sohbet robotlarına derin araştırma ajanlarının entegre edilmesi, sektörde önemli bir trend haline geldi.

OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Gemini'si ve xAI'nin Grok'u gibi popüler yapay zeka araçları da bu trende ayak uyduruyor.

Microsoft, bu alandaki rekabette geri kalmamak adına Copilot'a derin araştırma yetenekleri kazandırıyor.

YENİ ARAÇLAR: ARAŞTIRMACI VE ANALİST

Microsoft, Copilot'a "Araştırmacı" ve "Analist" adında iki yeni derin araştırma aracı ekliyor. Araştırmacı aracı, OpenAI'nin derin araştırma modelini gelişmiş orkestrasyon ve arama yetenekleriyle birleştiriyor.

Bu sayede Copilot, müşteriler için pazar stratejileri geliştirme veya üç aylık raporlar hazırlama gibi karmaşık analizleri gerçekleştirebiliyor.

Analist ise, OpenAI'nin o3-mini akıl yürütme modelini temel alarak gelişmiş veri analizleri için optimize edildi. Her iki araç da Microsoft 365 Copilot'un yeteneklerini önemli ölçüde artırıyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Microsoft'un derin araştırma araçlarını rakiplerinden ayıran en önemli özellik, hem iş verilerine hem de dünya çapındaki internete erişebilme yeteneği.

Araştırmacı aracı, Confluence, ServiceNow ve Salesforce gibi platformlardaki verileri toplayarak kapsamlı analizler sunabiliyor.

Microsoft, bu yeni araçları kullanıma sunmak için Frontier adında özel bir program başlattı. Microsoft 365 Copilot kullanıcıları, nisan ayından itibaren bu program aracılığıyla Araştırmacı ve Analist araçlarına erişebilecekler.