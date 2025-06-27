Mikroplar Mars tozunu binalara dönüştürebilir: İşte yeni yöntem

Bilim insanları, Mars'ta otonom olarak 3D baskı ile yapılar inşa etmek için Mars toprağını ve tozunu kullanabilen "canlı" bir malzeme geliştirdi.

NASA'nın Yenilikçi Gelişmiş Konseptler (NIAC) programı tarafından finanse edilen bu araştırma, dünya dışı kolonileşme için en büyük engellerden birini aşmayı hedefliyor.

"SENTETİK LİKEN" SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR

Texas A&M Üniversitesi'nden Dr. Congrui Grace Jin liderliğindeki ekibin geliştirdiği sistem, "sentetik liken" olarak adlandırılıyor. Bu sistem, mantarlar ve siyanobakteriler (mavi-yeşil algler) arasında simbiyotik bir ilişki kuruyor.

Siyanobakteriler, Mars atmosferindeki karbondioksit ve azotu fotosentez yoluyla mantarlar için besine dönüştürüyor.

Mantarlar ise bu besini kullanarak biyomineraller üretiyor. Bu mineraller, Mars toprağını (regolit) bir araya getiren bir bağlayıcı görevi görerek onu sağlam bir yapı malzemesine dönüştürüyor.

KENDİ KENDİNE YETEN YAPI VE 3D BASKI HEDEFİ

Bu "canlı" malzemenin en büyük avantajı, kendi kendine yetebilmesi. Sistem, büyümek için sadece Mars regolitine, havaya, ışığa ve inorganik bir sıvı ortama ihtiyaç duyuyor. Bu, Dünya'dan ağır yapı malzemeleri taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Projenin bir sonraki adımı, bu canlı malzemeden 3 boyutlu yazıcılar için bir "regolit mürekkebi" oluşturmak.

Bu mürekkep, gelecekte Mars'ta inşaat yapacak otonom robotlar tarafından kullanılarak, insanlık için yeni yaşam alanları inşa edilmesini sağlayabilir.