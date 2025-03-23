Mikroplastikler fotosentezi bozuyor: Etkisi büyük olabilir

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Mikroplastiklerin doğaya verdiği zararlar, bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yapılan yeni bir çalışma, mikroplastiklerin fotosentez üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor.

Daha önce yapılan 157 araştırmanın verilerini analiz eden ekip, makine öğrenimi kullanarak dünya genelinde bir model oluşturdu ve mikroplastiklerin fotosentez oranlarını önemli ölçüde azaltabileceğini tespit etti.

FOTOSENTEZ ORANLARINDAKİ DRAMATİK AZALMA

Araştırmaya göre, mikroplastiklerin etkisi bitki türüne ve konuma göre değişiklik gösterse de, fotosentez oranlarındaki ortalama azalmalar karasal bitkiler, deniz yosunları ve tatlı su yosunları arasında yüzde 7,05 ile yüzde 12,12 arasında değişiyor.

Fotosentez için hayati öneme sahip olan klorofil a seviyeleri ise tatlı su yosunlarında yüzde 18,25'e kadar düşüyor.

GIDA TEDARİK ZİNCİRİNDE BÜYÜK KAYIPLAR OLABİLİR

Araştırmacılar, bu durumun mahsul ve deniz ürünleri üretiminde yaratacağı kaybı da hesapladı. Avrupa'daki buğday üretiminden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mısır üretimine kadar birçok önemli üründe fotosentez müdahalesi nedeniyle ciddi azalmalar yaşanabileceği öngörülüyor.

Yayınlanan makalede, bitkisel üretimde yıllık 109,73 ila 360,87 milyon metrik ton, deniz ürünleri üretiminde ise 1,05 ila 24,33 milyon metrik ton kayıp yaşanabileceği belirtiliyor.

GIDA GÜVENLİĞİ VE GEZEGEN SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Bu kayıplar, önümüzdeki yıllarda daha fazla insanın açlıkla karşı karşıya kalabileceği ve temel besin gruplarından mahrum kalabileceği anlamına geliyor.

Mikroplastik kirliliğinin artmaya devam etmesi, gıda güvenliğinden gezegen sağlığına kadar geniş bir yelpazede ciddi sorunlara yol açabilir.

MİKROPLASTİKLERLE MÜCADELE ÇAĞRISI

Araştırmacılar, mikroplastiklerin çevreden uzaklaştırılması ve ilk etapta oluşumunun engellenmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.

Mikroplastik kirliliğinin boyutunu anlamak, bu soruna karşı harekete geçmek için önemli bir adım olabilir.

Yapılan bu çalışma, plastik kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir bir gelecek için acil önlemler alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.