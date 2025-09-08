'Milli göz' AGGÖZ Gimbal güvenlik güçlerinin hizmetinde

Türkiye’nin savunma sanayiinde milli çözümlerine bir yenisi daha eklendi. Yerli imkanlarla tasarlanıp üretilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi AGGÖZ Gimbal 275, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

SAHA TESTLERİNİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen sistem, uzun süren AR-GE çalışmalarının ardından sahada kapsamlı testlerden geçti. Tüm denemeleri başarıyla tamamlayan AGGÖZ, resmen envantere dahil edildi.

HAVA, KARA VE DENİZ İÇİN ORTAK GÖZ

ASISGUARD tarafından geliştirilen sistem; hava, kara ve deniz platformlarına entegre edilebiliyor. “Milli göz” olarak anılan AGGÖZ, güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırarak Türkiye’nin savunmadaki bağımsızlık vizyonuna stratejik katkı sunacak.

GECE-GÜNDÜZ KESİNTİSİZ GÖZETLEME

Sistem, yüksek çözünürlüklü gündüz kamerası ve soğutmalı termal kamerası sayesinde gece-gündüz ve olumsuz hava koşullarında net görüntü sağlayabiliyor. Ayrıca lazer mesafe ölçer ve otomatik hedef takip özellikleriyle dikkat çekiyor.

HAFİF, DAYANIKLI VE TİTREŞİME KARŞI GÜÇLÜ

Gelişmiş görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde titreşimden bağımsız net görüntü elde eden AGGÖZ, hafif yapısı ve dayanıklılığıyla farklı platformlara kolayca entegre edilebiliyor.

"MUHAREBE ORTAMINDA GÖRMEK HAYATİ"

ASISGUARD Genel Müdürü Barış Düzgün, sistemin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

Bugünün muharebe ortamında görmek ve gözetlemek hayati önemde. Tehditleri en erken ve en doğru şekilde tespit edebilmek için yüksek performanslı sistemlere ihtiyaç var. AGGÖZ, bu ihtiyaca cevap verecek şekilde geliştirildi. Güvenlik güçlerimize sınır güvenliği, terörle mücadele ve keşif-gözetleme görevlerinde kritik avantajlar sağlayacak.

Düzgün, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin tehditlerini de göz önünde bulundurduklarını belirterek, sistemlerin performansını geliştirmeye ve yeni platformlar üzerinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.