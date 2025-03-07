Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan en garip 5 telefon

Haber Merkezi

Mobil Dünya Kongresi (MWC), her yıl olduğu gibi bu yıl da akıllı telefon dünyasının en inovatif ürünlerine ev sahipliği yaptı.

MWC 2025'te tanıtılan telefonlar arasında, alışılmışın dışında tasarımları ve özellikleriyle dikkat çeken modeller de vardı.

Bu telefonlar, katlanabilir ekranlardan güneş enerjili şarj sistemlerine kadar, mobil teknolojinin geleceğine dair ipuçları sunuyor.

1. INFINIX ZERO MINI TRI-FOLD

Infinix, Zero Mini Tri-Fold adını verdiği sıra dışı bir katlanabilir telefon konseptiyle MWC 2025'te dikkatleri üzerine çekti.

Çift menteşeli üçlü katlama tasarımıyla bu telefon, standart bir akıllı telefondan eller serbest bir fitness takip cihazına, hatta sırt çantasına takılabilen giyilebilir bir kameraya dönüşebiliyor.

Resmi özellikleri ve fiyatı henüz açıklanmayan bu konsept telefon, katlanabilir telefonların gelecekte neler sunabileceğine dair çarpıcı bir örnek teşkil ediyor.

2. TECNO SPARK SLIM

Tecno, sadece 5.75 mm kalınlığındaki ultra ince telefonu Spark Slim ile sınırları zorluyor.

İnceliğine rağmen 5200 mAh batarya ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç 3D kavisli AMOLED ekran gibi etkileyici özelliklere sahip olan bu cihaz, şık tasarımı ve güçlü performansıyla göz dolduruyor.

3. NUBIA FOCUS 2 ULTRA

Nubia, fotoğraf tutkunlarına yönelik geliştirdiği Focus 2 Ultra modeliyle dikkat çekti. f/1.47 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamerası ve fiziksel döner lens halkasıyla profesyonel fotoğraf makinelerini andıran bu telefon, çıkarılabilir bir kamera tutacağıyla da benzersiz bir deneyim sunuyor.

299 euroluk fiyatıyla da oldukça rekabetçi olan Focus 2 Ultra, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatabilir.

4. INFINIX GÜNEŞ ENERJİLİ KONSEPT

Infinix, güneş enerjili konsept telefonuyla sürdürülebilirlik ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Geleneksel silikon tabanlı paneller yerine daha ince ve verimli perovskit güneş hücreleri kullanan bu cihaz, Maksimum Güç Noktası İzleme (MPPT) özelliğiyle de enerji toplama verimliliğini artırıyor.

2W şarj kapasitesiyle henüz geleneksel şarj yöntemlerinin yerini alamasa da açık hava maceralarında acil durumlar için kullanışlı bir çözüm sunuyor.

5. DOOGEE V MAX PLAY

Doogee, V Max Play adını verdiği sıra dışı telefonuyla MWC 2025'te adından söz ettirdi.

100 inçlik bir görüntüyü 480p çözünürlükte yansıtabilen dahili projektörü, çift kamp lambası ve ortam RGB ışık sistemiyle dikkat çeken bu model, 22.000 mAh bataryasıyla da günlerce kullanım imkanı sunuyor.

IP68 su geçirmezlik ve 6.78 inç 120 Hz ekran gibi özelliklerle de donatılan V Max Play, dayanıklılık ve işlevselliği bir arada sunuyor.

MWC 2025'te tanıtılan bu sıra dışı telefonların, mobil teknolojinin geleceğine dair önemli ipuçları verdiği söylenebilir.

Katlanabilir ekranlar, güneş enerjili şarj sistemleri ve gelişmiş kamera teknolojileri, geleceğin akıllı telefonlarında görebileceğimiz özelliklerden sadece birkaçı.

Ancak, bu telefonların ne kadarının ticari olarak piyasaya sürüleceği ve tüketiciler tarafından benimsenip benimsenmeyeceği ise henüz belirsiz.