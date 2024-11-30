Mobil harcamaların kasım ve aralık aylarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor

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Mobil cihazlar üzerinden yapılan alışverişler, her geçen gün daha da popüler hale geliyor.

Özellikle tatil sezonunda, tüketiciler mobil cihazlarını kullanarak alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Bu trendin arkasında, mobil alışverişin sunduğu kolaylık ve hızlılık yatıyor. Ayrıca, perakendecilerin mobil alışveriş deneyimini geliştirmek için yaptıkları yatırımlar da bu trendi destekliyor.

MOBİL ALIŞVERİŞİN YÜKSELİŞİ

Mobil cihazlar üzerinden yapılan alışverişler, son yıllarda önemli bir artış gösterdi. Adobe Analytics'in verilerine göre, kasım ve aralık aylarında mobil harcamaların 128,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 12,8'lik bir artışı temsil ediyor.

Mobil alışveriş trendinin arkasındaki en önemli faktörlerden biri, Z kuşağı tüketicileri. Bu kuşak, mobil cihazlarla büyüyen ve mobil teknolojilere aşina olan bir nesil. Mobil alışverişin sunduğu kolaylık ve hızlılık, Z kuşağı tüketicileri için oldukça cazip.

PERAKENDECİLER MOBİL DENEYİMİ GELİŞTİRİYOR

Perakendeciler de mobil alışveriş trendine ayak uydurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Google Pay ve Apple Pay gibi basitleştirilmiş ödeme seçenekleri, müşteri tercihlerini depolama ve ürün önerilerini kişiselleştirme gibi özellikler, mobil alışveriş deneyimini geliştiriyor.

Akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar üzerinden yapılan satın alımları içeren mobil işlemlerin, bu tatil sezonunda çevrimiçi harcamaların yüzde 53'ünü oluşturması bekleniyor. Bu, geçen yılın 113 milyar dolarlık rekorundan önemli bir artışı temsil ediyor.

Kasım ayı sonuna kadar çevrimiçi satın alımların yarısından fazlası, bir yıl önceki aynı döneme göre artış göstererek mobil cihazlardan yapılmıştı.

Ayın ilk 24 günü boyunca mobil alışveriş, 39,9 milyar dolarlık satış üretti ve bu bir önceki yıla göre yüzde 13,3'lük bir artış anlamına geliyor.