Motorola Edge 60 ve Edge 60 Pro, yeni sızdırılan resmi görsellerde ortaya çıktı

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Motorola, orta segment telefon pazarına iddialı iki yeni modelle giriş yapmaya hazırlanıyor: Motorola Edge 60 ve Motorola Edge 60 Pro.

Winfuture.de tarafından sızdırılan resmi görseller, bu telefonların şık tasarımlarını ve dikkat çekici özelliklerini gözler önüne seriyor.

Özellikle kamera performansıyla öne çıkan modeller, orta segmentte yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

ŞIK TASARIM VE RENK SEÇENEKLERİ

Motorola Edge 60 ve Edge 60 Pro, ilk bakışta dikkat çeken şık tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Plastik malzemeden üretilmiş olsalar da son derece zarif ve modern bir görünüme sahip olan bu telefonlar, renk seçenekleriyle de kullanıcıların beğenisini kazanacak.

Motorola Edge 60 mavi, gül/pembe ve turkuaz renklerde satışa sunulacakken, Motorola Edge 60 Pro mavi, yeşil ve mor renk seçenekleriyle gelecek.

GELİŞMİŞ KAMERA ÖZELLİKLERİ

Her iki modelde de üçlü kamera kurulumu bulunuyor ve 50 megapiksel ana kameranın Sony'nin Lytia 900 sensörünü kullanacağı belirtiliyor.

Bu sensör, önceki modeller olan Edge 50 ve Edge 50 Pro'daki Lytia 700C sensörüne göre önemli bir gelişme.

Motorola Edge 60'ın ana kamerası 12-24 mm odak uzaklığı sunarken, Motorola Edge 60 Pro'nun ana kamerası 12-73 mm odak uzaklığına sahip olacak.

İki model arasındaki belirgin tasarım farklılıklarından biri, Motorola Edge 60 Pro'nun sol tarafında ekstra bir düğmenin bulunması. Ayrıca, Edge 60 Pro'nun ekranı daha kavisli bir yapıya sahip.

Motorola Edge 60 ve Edge 60 Pro'nun önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.