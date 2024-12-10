Motorola Moto G15'in tüm özellikleri sızdırıldı

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Motorola, uygun fiyatlı telefon serisi Moto G'nin yeni üyesi Moto G15'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Moto G14'ün halefi olacak Moto G15, sızdırılan bilgilere göre daha büyük ekran, daha güçlü işlemci ve gelişmiş kamera gibi özelliklerle geliyor.

MOTO G15'İN TASARIMI

Moto G15, şık ve modern bir tasarıma sahip. 165,7 x 76 x 8,17 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olan telefon, Moto G14'ten biraz daha büyük ve ağır.

Moto G15, FHD+ çözünürlüğe, 60 Hz yenileme hızına ve Corning Gorilla Glass 3 korumasına sahip 6,72 inç IPS LCD ekranla geliyor.

Bu ekran, Moto G14'ün 6,5 inçlik ekranına göre daha büyük bir görüntüleme alanı sunuyor.

MEDİATEK HELİO G81 EXTREME İŞLEMCİ

Moto G15, MediaTek Helio G81 Extreme yonga seti ile güçlendirildi. Bu işlemci, Moto G14'te kullanılan Unisoc Tiger T616'ya göre daha yüksek performans sunuyor.

Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile geliyor. microSD kart ile depolama alanı daha da artırılabiliyor.

GELİŞMİŞ KAMERA ÖZELLİKLERİ

Moto G15, 50 MP ana kamera ve 5 MP yardımcı kameradan oluşan çift arka kameraya sahip. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Telefon, 18W hızlı şarjı destekleyen 5.200 mAh batarya ile geliyor.

Moto G15'in diğer özellikleri arasında 3,5 mm kulaklık girişi, Dolby Atmos desteği, IP54 su ve toz direnci, yan tarafa monte edilmiş parmak izi sensörü ve vegan deri kaplama yer alıyor.

FİYAT VE RENK SEÇENEKLERİ

Moto G15'in yaklaşık 200 euro fiyat etiketiyle ve yeşil ve gri renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.